Johnny Depp innamorato: stregato dalle curve della russa Polina

Mentre quindi tra Depp e l’ex moglie Amber Heard la guerra è ancora accesa, per via delle accuse di violenze domestiche dell’attrice, che lui ha sempre negato, la vita sentimentale dell'ex "Pirata" pare essere ad una svolta.



La coppia era stata già vista insieme a Mosca l'anno scorso, mentre lui era in tour con la sua band, gli "Hollywood Vampires". Poi, all'inizio di quest'anno, i due sono stati immortalati abbracciati a Belgrado, mentre Depp si trovava nella città serba per girare un nuovo film. Depp e Polina si sarebbero conosciuti lo scorso anno ad una festa e, stando alla fonte citata dal Daily Mail, la giovane donna "non sapeva chi lui fosse quando lo ha incontrato per la prima volta (...) Le ragazze russe non lo conoscono", ha dichiarato l'insider.



Che avrebbe anche affermato come tra i due ci sia persino già aria di matrimonio in vista e che Depp si recherà presto in Russia per conoscere i genitori di lei... Per l'ex “Pirata dei Caraibi”, se confermata, questa sarebbe la prima relazione ufficiale dopo Amber Heard.