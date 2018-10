Johnny Depp "eliminato" dal probabile reboot di "Pirati dei Caraibi"

La decisione di escludere Depp e di conseguenza di far uscire di scena anche il suo personaggio, simbolo della saga, Jack Sparrow, sarebbe stata meditata durante un incontro tra i vertici della Disney e gli sceneggiatori di “Deadpool” Rhett Reese & Paul Wernick. In discussione ci sarebbe l'idea di ridare splendore alla saga, il cui quinto capitolo "La vendetta di Salazar" del 2017 non avrebbe portato i risultati sperati, riscrivendo la storia ma con nuovi personaggi.



A pesare su Depp e sulla sua reputazione sarebbero le "complicazioni" che hanno contrassegnato gli ultimi anni della sua vita. Dal divorzio con tanto di accuse di violenza domestica da parte dell'ex moglie Amber Heard, che lo ha affossato, ai problemi finanziari con il suo team.



Depp è stato il principale protagonista dei primi 5 capitoli di "Pirati" negli ultimi 15 anni e a confermare, anche se solo velatamente, che per lui sarebbe giunto il momento dei titoli di coda, sarebbe stato lo stesso sceneggiatore originale del film Stuart Beattie, che, durante un evento sul red carpet di Hollywood avrebbe dichiarato in esclusiva al DailyMailTV: "Penso che Depp abbia fatto un bel percorso. Ovviamente, ha reso suo quel personaggio (Jack Sparrow, ndr) ed è diventato il personaggio per cui è più famoso al momento. I bambini di tutto il mondo lo adorano come quel personaggio, quindi penso che sia stato fantastico per lui, è stato fantastico per noi, quindi sono davvero molto, molto contento di questo". E ha aggiunto: "Penso che Jack Sparrow sarà la sua eredità. È l'unico personaggio che ha interpretato cinque volte, è il personaggio con cui si veste per visitare i bambini negli ospedali, è ciò per cui sarà ricordato".