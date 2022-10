John Travolta cuore d'oro, in prima linea per aiutare le vittime dell'uragano in Florida

Leggi Anche Il capitano John Travolta è in cabina: ora può pilotare i Boeing 737

La star di Grease ha ricevuto parole di sostegno al suo post da colleghi del mondo dello spettacolo tra cui Mario Lopez, Donnie Wahlberg e Ruddy Rodriguez."Grazie mille per la tua cura e gentilezza" hanno scritto in molti.

Nel bilancio provvisorio si parla di oltre 100 vittime registrate dell’uragano di categoria 4 Ian. È stato considerato uno dei più devastanti della storia recente degli Stati Uniti. Secondo le autorità ci vorranno mesi per la ricostruzione, con una stima dei costi di almeno 50 miliardi di dollari per ricostruire le aree distrutte della Florida. Per precauzione sono stati evacuati negli scorsi giorni 2 milioni di cittadini.