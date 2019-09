Joe Bastianich da imprenditore a rocker con il suo primo album "Aka Joe"

Dalle mani impegnate nella cucina di Masterchef, dove è stato giudice per otto stagioni, a quelle appoggiate sul manico di una chitarra. Joe Bastianich debutta nel mondo della musica con il suo primo album "Aka Joe" (acronimo di Also Know As, "anche conosciuto come"). Dodici tracce, anticipate dal singolo Joe Played Guitar, che oscillano tra classic rock e ritmiche blues, in cui, stando alle parole di Bastianich, "racconto molto di me, la mia parte più intima". Ospite d'eccezione all'interno del disco è l'artista graffitaro Tvboy, che ha disegnato la copertina dell'album.