"Ghost Dog" di Jim Jarmusch torna al cinema in versione restaurata

La storia

Ghost Dog è un killer afroamericano che vive seguendo le regole di un antico codice samurai e lavora come sicario a servizio di Louie, un mafioso che anni prima lo salvò dall'aggressione di un gruppo di fanatici. Per una serie di disguidi, un incarico non arriva a termine e Ghost Dog diventa il bersaglio in una caccia all'uomo ordinata dal boss Vargo, con obiettivo finale forse lo stesso Louie. In ossequio al codice, per Ghost Dog salvare Louie diventa il primo dovere. Non a caso Ghost Dog spiega così i motivi della sua fedeltà a Louie: "Sono il suo servitore perché una volta, tanto tempo fa, mi ha salvato la vita, ero in debito con lui. Un samurai deve essere sempre fedele al suo signore qualsiasi cosa accada. Inoltre io e Louie discendiamo entrambi da tribù molto antiche anche se molto diverse, tribù in via di estinzione".