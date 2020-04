Jessica Simpson fa un confronto: "Casalinga dell'anno" su Rolling Stone nel 2003 e... oggi senza trucco

Spazzolone, stracci e prodotti per la pulizia della casa in mano. Dalla sua quarantena in casa Jessica Simpson posta sui social uno scatto in versione casalinga disperata, senza trucco, con una bandana in testa e un paio di pantofole, facendo un ironico confronto con l'iconica foto pubblicata sulla cover di Rolling Stone nel 2003: "Casalinga dell'anno".

Se la domanda fosse "trova le differenze" di particolari da metter in evidenza ce ne sarebbero tanti. E la cantante, 39 anni, gioca proprio sull'effetto un po' spiazzante del confronto. "La casalinga dell'anno sembra un po 'diversa in questi giorni" scrive la Simpson, che sulla cover di Rolling Stone, ad appena 23 anni, appariva in lingerie, tacchi e una aspirapolvere ormai vintage tra le mani più sexy che mai.

Jessica Simpson svela abusi a sei anni, pillole, alcole... e un ex che la definì "napalm sessuale"



A inizio anno la cantante e attrice texana ha pubblicato un libro confessione "Open Book: A memoir" in cui racconta gli abusi a sei anni, l’alcol e i farmaci per far fronte al disagio emotivo e psicologico e infine l'uscita dal tunnel e dalla paura.

Trentanove anni, felicemente sposata con Eric Johnson dal 2014 e tre figli, Jessica Simpson ha trovato solo adesso il coraggio di aprirsi completamente sul suo turbolento passato, mettendo le sue memorie per iscritto.



La cantante ha raccontato di come l'abuso, iniziato quando aveva sei anni e tenuto segreto per molto tempo, abbia fortemente contribuito a condurla nel tunnel dell'alcolismo e delle pillole.



Adesso però per lei tutto quel passato buio di cui non ha mai potuto parlare è un capitolo chiuso. Adesso finalmente la cantante ammette di aver "trovato la direzione, ovvero quella di camminare dritto senza paura. L'onestà è difficile ma è la cosa più gratificante che abbiamo. E arrivare dall'altra parte della paura è bello."

