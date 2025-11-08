Jeremy Renner accusato di molestie sessuali e minacce dalla regista Yi Zhou

E ha spiegato nei dettagli quanto accaduto: "Nel giugno 2025, all'improvviso ho ricevuto due foto di Jeremy Renner e poi una serie di immagini pornografiche indesiderate/non richieste di lui tramite DM e WhatsApp, che sono state la sua presentazione a me, allo stesso modo, secondo precedenti resoconti dei media, ho scoperto in seguito che in passato aveva condiviso con altre donne come autopresentazione. Dopo aver parlato al telefono e via sms, mi ha sedotta e mi ha convinta che stava cercando una relazione e, naturalmente, mi ha sedotta/lusingata dicendomi che era una star di Hollywood che fantasticava e mi amava così tanto che ho creduto in lui/nel potere dell'amore e ho intrapreso i mesi più difficili e 2 progetti in corsa per gli Oscar, a cui l'ho gentilmente invitato a partecipare". E ha attaccato: "Hollywood nasconde questi uomini e i loro cattivi comportamenti per denaro, ma dobbiamo ancora essere vittime silenziose nell'era post-MeToo?".