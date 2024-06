Il tour sarebbe stato il suo primo in cinque anni, a sostegno del suo primo album solista negli ultimi dieci anni, "This Is Me... Now" e il film associato. J.Lo sognava un ritorno in grande stile, ma in questi anni qualcosa è cambiato. All'apertura del botteghino, infatti, le vendite sono state meno del previsto e la cantante ha provato a correre ai ripari. A inizio aprile aveva infatti cancellato alcune date e cambiato il titolo del tour "This Is Me…Live/The Greatest Hits", per attirare il pubblico con i suoi successi storici. La mossa, però, non è riuscita a rialzare i guadagni e a ridosso del tour ha quindi scelto di cancellare le date (ufficialmente per motivi familiari).