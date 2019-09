Jennifer Lopez raggiunge i 100 milioni di follower ma sul red carpet la insultano

E' un momento magico per Jennifer Lopez : presto sposerà il suo Alex Rodriguez, i critici hanno apprezzato la sua performance nel film " Hustlers " e qualche giorno fa ha anche raggiunto il traguardo dei 100 milioni di follower su Instagram. A guastarle la festa, però, ci hanno pensato alcuni animalisti che l'hanno insultata sul red carpet. In tutta risposta lei ha sfoderato il suo miglior sorriso e li ha ignorati, per non farsi rovinare la serata.

Per fortuna J.Lo può contare su un esercito di fan sui social. Qualche giorno fa ha infatti sfondato il tetto dei 100 milioni di follower e ha voluto premiare la fedeltà del suo pubblico, regalando due posti per la prima mondiale del film, che si è tenuta ieri sera al Toronto Film Festival, e per l'after party. "Vi amo ragazzi, mi avete sempre supportata e voglio farvi questo regalo speciale. Porterò uno di voi alla prima di 'Hustlers'. Scrivetemi il vostro numero e se vi risponderò sarete voi i vincitori", ha fatto sapere sul suo profilo Instagram.



Con il ruolo di stripper Jennifer ha convinto i critici, che la vedono già alla notte degli Oscar, ma sul tappeto rosso è stata attaccata da un gruppo di animalisti. Da tempo la Lopez è nel mirino delle associazioni che tutelano gli animali, per colpa delle sue pellicce. Anche Ramona, il personaggio che interpreta in "Hustlers", ne indossa di appariscenti nel film ma non è chiaro se siano vere oppure sintetiche.