Jennifer Lopez più sensuale che mai a 50 anni: Non buttate via una donna per l età

E' in splendida forma Jennifer Lopez che dopo la tournée estiva mondiale si gode i primi giorni di settembre al mare con il fidanzato Alex Rodriguez. Su Instagram posta foto romantiche davanti a un tramonto, balli divertenti e una immagine in costume, in cui mostra le forme perfette. Il 24 luglio la popstar ha festeggiato 50 anni e sul suo canale youtube spiega: "Tutti mi dicevano che ero pazza a sottolineare la mia età, invece è stato un modo per dire alla gente che non puoi buttare via una donna da una certa età in avanti e per realizzare che essere me stessa senza paura di dire 'sono una donna di 50 anni, sono qui e non me ne vado da nessuna parte' avrebbe significato così tanto per così tante persone".