Jennifer Lopez: "Mi piacerebbe trasferirmi in un paesino in Italia... vorrei una vita più semplice e genuina"

Un desiderio ancora da realizzare nella sua lista dei progetti per il futuro? Lasciare prima o poi gli Stati Uniti e trasferirsi in un piccolo paese in Italia (o a Bali) per vivere in pace una vita più semplice e tranquilla. Parola di Jennifer Lopez, che nel numero di Vanity Fair dedicato al mondo di Hollywood, di cui è una delle protagoniste, ha anche rivelato che la sua vera passione è il cinema.

“Potrei dire che la danza e la musica sono state i miei primi amori, ma recitare è il vero amore della mia vita", ha confessato la cantante e attrice di "Hustlers" nel corso dell’intervista.



In quanto al desiderio di una vita più semplice Jlo, 50 anni, ha descritto nei particolari il suo idilliaco quadretto per il futuro: "Vorrei vivere una vita più semplice e sana in un luogo in cui magari posso andare in bicicletta, comprare il pane e metterlo nel mio cestino e poi tornare a casa e metterci la marmellata sopra, e mangiare e dipingere e sedermi su una sedia a dondolo davanti ad una bellissima veduta di un albero di ulivo o di una quercia e semplicemente sentirne l’odore. Ho fantasie come queste”.

La cantante ha anche espresso tutto il suo orgoglio per la partecipazione all'half time del Super Bowl insieme a Shakira: "Questo è un momento perfetto della mia vita, ma è anche un grande momento per le donne latine per conquistare il palco del più grande evento in America...".

