Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Michelle Obama e Taylor Swift elette "People of the Year 2019": "Un anno tutto al femminile"

"Un anno dominato da donne forti", così il magazine People introduce il quartetto, tutto al femminile, a cui riserva ben quattro cover del nuovo numero speciale "People of the Year": Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Michelle Obama e Taylor Swift . Sono loro le "persone più influenti del 2019"...

"Quando ci siamo seduti a scegliere chi pensavamo meritasse questo onore, non sono rimasto sorpreso dal fatto che siamo finiti con un quartetto tutto al femminile, quest'anno è stato dominato da donne forti..." spiega il direttore del magazine, che ogni anno elegge la "persona dell'anno".

E per il 2019 sono addirittura quattro.

"Jennifer Aniston sta dimostrando che non c'è nulla che non possa conquistare", si legge sul magazine, che elenca i successi dell'attrice, i record su Netflix con "Murder Mystery", che segna il suo ritorno alla serie televisiva, con "The Morning Show" e persino con Instagram, a cui è da poco approdata con grande successo di follower. Il 2019? "Mi ha insegnato "quanto sono in grado di", dice l'attrice.

Sbalorditivo anche 2019 di Michelle Obama, che ha collezionato 11,7 milioni di copie vendute con il suo "Becoming", il libro di memorie con cui sta facendo ancora adesso un tour promozionale. La versione audio del libro è stata addirittura nominata per un Grammy. In un sondaggio Gallup, la signora Obama è stata nominata la donna più ammirata al mondo... e non c'è da meravigliarsi,visto anche il suo intenso impegno sociale per migliorare l'istruzione delle ragazze sia a casa che in paesi come la Namibia con la sua Global Girls Alliance.

Jennifer Lopez ha fatto bingo compiendo 50 anni proprio quest'anno: un film "Hustlers" con una performance degna da Oscar, un tour di successo, l'imminente apparizione al Super Bowl e una famiglia allargata felice. "I sogni possono diventare realtà" dice lei.

Infine Taylor Swift. Dire che il 2019 è stato un anno incredibile anche per lei sarebbe un eufemismo. La superstar ha pubblicato il suo nuovo album "Lover" e ha ritrovato la sua voce più potente e meravigliosa, facendo decollare il disco in una sola settimana sulla vetta dei più venduti.

