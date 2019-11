Jennifer Lopez è una sensuale 50enne su GQ: "Faccio sempre quello che voglio..." 

Il magazine GQ punta i riflettori su Jennifer Lopez nel nuovo numero di novembre e nomina la star di "Hustlers" "Icona dell'anno 2019". Inguainata in un abito di pelle nera, che mette in risalto le sue curve sensuali, la cantante e attrice, 50 anni, è più sexy e aggressiva che mai: "Faccio sempre ciò che voglio, faccio ciò che amo... ", dice.



JLo si racconta in una lunga intervista in cui parla della sua prossima esibizione al Super Bowl Halftime Show 2020, dove si esibirià insieme a Shakira: "Sento che è una grande cosa avere due donne latine a Miami a capo del Super Bowl e penso a cosa potremmo fare con quei 12-14 minuti per far capire alle persone il nostro valore in questo paese ... ".

Poi l'attrice parla del film "Hustlers" e racconta di non aver preso un soldo per recitare e produrre la pellicola: "L'ho fatto gratuitamente e prodotto. Conto su me stesso. Questa è la Jenny From the Block. Faccio ciò che voglio, faccio ciò che amo...".



E a tale proposito la Lopez tocca anche il tema dell'essere una donna di mezza età a Hollywood: "“Le donne in generale, e in particolare le artiste, migliorano molto man mano che crescono e maturano. Ci sono le prove. Vedi Meryl Streep, la sua carriera è decollata dopo i 40 anni. Lo stesso vale per Tina Turner, Cher ... Man mano che la loro età avanzava, loro fiorivano in un modo che non era mai avvenuto prima, giusto? Non c'è motivo di vergognarsi della propria età. Non quando stai facendo del tuo meglio. E non chiamarlo un ritorno, siamo qui da anni!".

Infine Jennifer parla della sua relazione con Alex Rodriguez: "Siamo davvero simili, nelle nostre ambizioni, in ciò che vogliamo... Siamo entrambi lavoratori super duri. Siamo guidati dalle nostre passioni. E abbiamo un grandissimo rispetto reciproco..."



