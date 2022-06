Jennifer Lopez inaugura l'estate e manda un messaggio a Ben Affleck... con le mani

Giubileo della Regina, al via i festeggiamenti: per l'occasione diffuso un nuovo ritratto di Elisabetta

Jennifer Lopez inaugura l'estate in bikini e manda un messaggio a Ben Affleck... con la manicure

In attesa delle nozze Jennifer Lopez, 52 anni, manda un messaggio d'amore a Ben Affleck, 49 anni con le mani e...

con il corpo. La cantante e attrice ha scelto la manicure personalizzata con il "lettering" per dire "ti amo" al suo futuro marito, mentre sui social ha postato alcuni scatti mozzafiato in bikini, mostrando al suo fidanzato i suoi "punti di forza", ovvero curve da far invidia a una trentenne... semmai l'attore se li fosse dimenticati.