Jennifer Lopez diventa Madonna, Lizzo la mosca sulla testa di Pence, ecco i travestimenti delle star

Niente festeggiamenti, niente party esclusivi e niente "dolcetto o scherzetto?", anche Halloween 2020 ha dovuto cedere alla pandemia e attenersi alle regole anti-covid con un "low profile". Ma le star di Hollywood non hanno voluto rinunciare ai travestimenti e sui social si sono scatenate in selfie... da paura. Da Jennifer Lopez che è entrata nei panni di Madonna a Lizzo che si è trasformata nella mosca sulla testa di Mike Pence , ecco come si sono addobbate le celebrities americane.

Guarda i travestimenti più belli delle star Jannifer Lopez Instagram 1 di 42 Instagram 2 di 42 Instagram 3 di 42 4 di 42 Rita Ora Instagram 42 di 42 Instagram 42 di 42 42 di 42 Lizzo Instagram 42 di 42 Instagram 42 di 42 10 di 42 Instagram 11 di 42 Instagram 12 di 42 Instagram 13 di 42 Instagram 14 di 42 Bella Thorne Instagram 15 di 42 Instagram 16 di 42 Instagram 17 di 42 Instagram 18 di 42 Christina Aguilera Instagram 19 di 42 Instagram 20 di 42 Bella Hadid Instagram 21 di 42 Justin Bieber e Hailey Baldwin Instagram 22 di 42 Cardi B Instagram 23 di 42 Instagram 24 di 42 Instagram 25 di 42 Celine Dion Instagram 26 di 42 Chrissy Teigen e John Legend Instagram 27 di 42 Courteney Cox Instagram 28 di 42 Demi Lovato Instagram 29 di 42 Hailey Bieber Instagram 30 di 42 Halle Berry 31 di 42 Kris Jenner 32 di 42 Paris Hilton 33 di 42 Rumer Willis Instagram 34 di 42 Steve-O 35 di 42 Vanessa Hudgens Instagram 36 di 42 37 di 42 Gwen Stefani Instagram 38 di 42 Nicole Kidman Instagram 39 di 42 Lil Nas X Instagram 40 di 42 Sarah Michelle Gellar Instagram 41 di 42 The Weekend Instagram 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cardi B davvero "esagerato" come è nel suo stile e si è trasformata in una sexy Medusa, con un completo di serpenti dorati che le escono dai capelli e una coda che striscia in spire terrificanti. Sembra uscita da un film con effetti speciali.

Lizzo ha deciso invece di travestirsi prima dalla mosca più famosa degli ultimi tempi, ovvero quella che si è posta sulla testa bianca di Mike Pence durante il dibattito tra i candidati alla vicepresidenza qualche settimana fa, rubando la scena al politico. Poi la stravagante cantante ha indossato i panni di una gatta condividendo una serie di selfie e video irresistibili.



Da paura anche il travestimento di Courteney Cox che ha postato un selfie in cui posa insieme al suo "nemico" storico, Ghostface, il killer di "Scream" con cui l'attrice tornerà presto a fare i conti nei panni di Gale Weathers.

In questo caso il serial killer non è armato di coltello ma di forbici, e sta sottoponendo la sua vittima al peggior taglio di capelli della storia.

E poi ci sono Bella Thorne in versione poliziotta super hot con il suo fidanzato Benjamin Mascolo, Jennifer Lopez che ha scelto di travestirsi da... Madonna, quella dei tempi indimenticabili di "Like A Virgin".

John Legend e la moglie Chrissy Teigen si sono presentati sui social travestiti da Spider-Man e da ballerina del "Lago dei Cigni" mentre Celine Dion ha sfoggiato un costume da Tata Matilda, dagli effetti irresistibili.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI