Jennifer Lopez, "dirty dancing" al palo per il suo Alex

Tacchi a spillo altissimi, reggiseno sportivo e pantaloncini, che mettono in risalto il suo lato migliore. Jennifer Lopez sfoggia le sue curve mentre si allena con esercizi di pole dancing... per la gioia del fidanzato Alex Rodriguez. La cantante e attrice, 49 anni, si sta preparando per il suo prossimo film "Hustlers" in cui interpreta una ballerina e spogliarellista.

Alex ha filmato gli esercizi super sexy della sua Jennifer e li ha poi postati sulle Instagram Stories per un'anteprima piccante. JLo si avvicina al palo, poi si solleva sensualmente facendo una giravolta e poi si accovaccia regalando ad Alex un sorriso seducente e ammiccante. Da settimane la cantante e attrice si allena ogni giorno in palestra, tra sollevamento pesi e esercii vari: "Abbiamo un palo in casa...", ha detto in un'intervista a Jimmy Kimmel la'ltra sera: "È un palo portatile. C'è una ballerina del Cirque du Soleil che viene da me a insegnarmi e l'allenamento è davvero molto faticoso. Ho lividi ovunque. Rispetto molto le persone che fanno pole dancing, è acrobazia pura e si mettono in moto diversi muscoli...".