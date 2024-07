Si tratta di una separazione inevitabile, ma dolorosa per entrambi. Jennifer Lopez ha infatti annullato il suo tour mondiale "This Is Me…Live/The Greatest Hits" per concentrarsi su se stessa e sui figli, ma anche Ben Affleck non se la sta passando bene. Non è un mistero che l'attore abbia avuto problemi con l'alcol in passato e per questo sono tornati nella sua vita due angeli custodi a vigilare sulla sua sobrietà, che con l'arrivo della nuova moglie si erano UN PO' allontanati. Si tratta dell'ex moglie Jennifer Garner (madre dei suoi tre figli Violet, Seraphina e Samuel) e del migliore amico Matt Damon, che pare non abbia mai visto di buon occhio il ritorno di fiamma con la Lopez.