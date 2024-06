In questo momento difficile per Ben Affleck ci sarebbe però al suo fianco l'ex moglie Jennifer Garner, che altre volte in passato lo aveva aiutato durante le ricadute. Lo scorso maggio Affleck ha infatti lasciato la mega-villa che condivideva con Jennifer Lopez per una casa in affitto (a 10mila al mese) a Brentwood, il quartiere dove vivono l'ex moglie e i tre figli. Anche J.Lo si è messa alla ricerca di una nuova sistemazione e ha cancellato il suo intero tour estivo per tentare di salvare il matrimonio (anche se la vendita flop dei biglietti fa pensare si tratti di una ritirata strategica). Insomma la coppia sta smantellando il loro nido d'amore, segnale che il matrimonio sarebbe ormai arrivato al capolinea.