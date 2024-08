Jennifer Lopez "cancella" Affleck: nella richiesta di divorzio abbandona il cognome del marito

Jennifer Lopez aveva adottato il cognome di Affleck due anni fa, dopo il matrimonio a sorpresa a Las Vegas. Annunciando sulla sua newsletter On the Jlo che d'ora in poi si sarebbe chiamata Mrs. Jennifer Lynn Affleck, la Lopez aveva lasciato interdette molte donne. In un momento critico per il femminismo in America, la scelta di Jennifer Lopez "è particolarmente scoraggiante", aveva scritto sul New York Times la romanziera Jennifer Weiner secondo cui il riferimento inevitabile era alla Gilead del "Racconto dell'Ancella" di Margaret Atwood, la teocrazia distopica in cui le donne addette alla riproduzione come la protagonista June Osborne (Elizabeth Moss) prendevano il nome del Comandante a cui erano asservite.