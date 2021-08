Jennifer Hudson impressiona nei panni di Aretha Franklin nel biopic "Respect"

Cresce l'attesa per vedere nelle sale "Respect", il biopic dedicato ad Aretha Franklin, interpretata da Jennifer Hudson. Già il trailer ufficiale aveva mostrato la sua perfetta trasposizione di corpo e voce della Regina del Soul. E ora nella nuova clip diffusa in rete possiamo ammirare l'attrice/cantante esibirsi su un palco in una performance sbalorditiva sulle note del brano cult che dà anche il titolo al film.