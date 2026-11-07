Jennifer Hudson per la VII edizione del “concerto con i poveri” alla presenza di Papa Leone XIV

Jennifer Hudson è Aretha Franklin nel biopic "Respect"
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La superstar americana, vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony, sarà la protagonista dell'evento in programma il 5 dicembre 2026 nell'Aula Paolo VI
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Sarà Jennifer Hudson, una delle voci più potenti e straordinarie della scena musicale internazionale, la protagonista della VII edizione del “Concerto con i Poveri”, in programma sabato 5 dicembre 2026, alle ore 17:30, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, alla presenza di Sua Santità Papa Leone XIV.
Cantante e attrice statunitense di fama mondiale, Jennifer Hudson è una delle pochissime artiste ad aver conquistato il prestigioso titolo di EGOT, ottenendo tutti e quattro i maggiori riconoscimenti dello spettacolo americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.
La sua partecipazione al Concerto con i Poveri rappresenta un incontro speciale tra la grande tradizione musicale americana, la spiritualità e il valore universale della solidarietà, in una serata che vedrà la musica diventare messaggio di speranza, fraternità e condivisione. Ad accompagnare Jennifer Hudson saranno la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma, sotto la direzione artistica di Mons. Marco Frisina, con la partecipazione speciale di Serena Autieri e del Maestro Enzo Campagnoli, che dirigerà l'orchestra.
Promosso e organizzato dalla Fondazione Nova Opera ETS, il Concerto accoglierà circa 8.000 partecipanti, tra cui oltre 3.000 persone in condizioni di povertà e fragilità, che saranno gli ospiti d'onore della serata, nei primi posti dell'Aula Paolo VI.
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