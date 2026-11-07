Jennifer Hudson per la VII edizione del “concerto con i poveri” alla presenza di Papa Leone XIV

La sua partecipazione al Concerto con i Poveri rappresenta un incontro speciale tra la grande tradizione musicale americana, la spiritualità e il valore universale della solidarietà, in una serata che vedrà la musica diventare messaggio di speranza, fraternità e condivisione. Ad accompagnare Jennifer Hudson saranno la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma, sotto la direzione artistica di Mons. Marco Frisina, con la partecipazione speciale di Serena Autieri e del Maestro Enzo Campagnoli, che dirigerà l'orchestra.