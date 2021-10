JazzMi, sesta edizione tra ripartenza, speranza e vitalità creativa

Ideato e prodotto da Triennale Milano Teatro e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note Milano, JazzMi è sotto la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini.



Triennale Milano Teatro si conferma uno dei cuori pulsanti della rassegna e ospiterà sul palco tra gli altri Paolo Angeli con un progetto dedicato ai Radiohead, la coppia Dj Gruff & Gavino Murgia, Roberto Gatto con la sua interpretazione del repertorio progressive, Theon Cross, leader della band britannica Sons of Kemet. E si continua con l'omaggio al jazz d’avanguardia dei Broken Shadows, Fabrizio Bosso Quartet, il pianista franco-israeliano Yaron Herman. Per la prima volta arriva Roberto Fonseca con il suo trio, spazio poi al giovane vibrafonista americano Joel Ross e il talento londinese Moses Boyd. Il giovane ed eclettico Theo Croker precederà lo scrittore britannico Jonathan Coe accompagnato dall’Artchipel Orchestra, mentre Marcin Wasilewski suonerà con la sua formazione insieme a Joe Lovano. Sempre qui sarà possibile assistere ai concerti di Stefano di Battista con un personale omaggio a Ennio Morricone e il progetto “Giornale di bordo” che vede insieme Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli & Hamid Drake.

Il Blue Note Milano apre le sue porte alle star Richard Bona e Alfredo Rodriguez, il cantante britannico membro degli Incognito Tony Momrelle e la stravagante Camille Bertault. Appuntamento speciale con Vinicio Capossela, che festeggerà i 30 anni dal suo album “All’una e trentacinque”.

Come al solito anche i grandi teatri cittadini avranno protagonisti sul loro palco. Al Conservatorio si esibiranno Paolo Fresu con Around Tŭk e il genio dell’hip hop Grandmaster Flash. Il Teatro Dal Verme ospiterà “Progetto Speciale” di Alex Britti insieme al trombettista Flavio Boltro e poi l’omaggio a Lucio Dalla con il progetto Anidride Solforosa di Mario Tronco (direttore dell'Orchestra di Piazza Vittorio) e Peppe Servillo (Avion Travel). A Santeria Toscana 31 si sarà il violocellista Redi Hasa e all’Alcatraz Milano una delle voci più interessanti della scena blues, jazz e r’n'B di New York: Josè James. Per la prima volta il Teatro Filodrammatici di Milano aprirà le sue porte, per accogliere tre serate dedicate al nuovo format JazzMi Future: un festival nel festival per scommettere sul futuro con Giuseppe Vitale, Studio Murena, Simone Alessandrini Storytellers, Costanza Alegiani, Bo!led, Federico Calcagno, Ferdinando Romano, Sophia Tomelleri, Francesco Zampini e i vincitori di Jam The Future 2021.

In palinsesto ci sono oltre ottanta eventi gratuiti, invitando il pubblico a esplorare i quartieri cittadini con progetti speciali, con la collaborazione con associazioni e cittadini che ogni giorno trasformano la città in una metropoli policentrica. In più anche quest’anno JazzMi supera i confini della città con artisti e band a ingresso libero nei Comuni di San Donato Milanese, Trezzano sul Naviglio, Carugate e Buccinasco per il progetto JazzMi Around, con il supporto di e Fondazione di Comunità Milano Onlus.