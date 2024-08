Torna Jazz:Re:Found, nel Monferrato da Mulatu Astatke a Goldie tra musica e territorio

Ci saranno poi Marcos Valle (esclusiva italiana), dopo che ha celebrato gli 80 anni con un tour mondiale, Nino Frassica (che sarà coinvolto in un incontro con ospiti a sorpresa), Gilles Peterson (ambasciatore del nuovo jazz made in UK), Greentea Peng (debutto italiano per la superstar del nu-soul londinese), Let It Happen (debutto italiano), Dj Koco (esclusiva italiana), corto.alto (debutto italiano), Valentina Magaletti (già in Moin, Holy Tongue, Tomaga) insieme a Zongamin nel progetto V/Z, Azula Bandit (debutto italiano), Pedro Ricardo (debutto italiano). Il pubblico potrà vedere anche Jamz Supernova, Mr. Scruff (collaboratore di lunga data di Ninja Tune), Sadar Bahar - Soul in the Hole Chicago, Bassolino (tra i protagonisti del Newpolitan Sound contemporaneo), Il Mago del Gelato (collettivo milanese nel nome dell'afrobeat), Rosa Brunello, Cami Layé Okún, Charlie Dark, Handson Family & Vanessa Freeman, Kreggo, Lefto Early Bird, Napoli Segreta, e gli ambasciatori Dj Ralf, Nicola Conte, Raffaele Costantino.