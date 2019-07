Javier Sanchez Santos ha vinto la battaglia: Julio Iglesias è stato riconosciuto suo padre biologico

Un tribunale spagnolo ha annunciato di aver riconosciuto Julio Iglesias come "padre biologico" di uno spagnolo di 43 anni la cui madre sostiene di aver avuto una relazione con il cantante. La sentenza corona una battaglia giudiziaria ventennale per Javier Sanchez Santos, nato nell'aprile del 1976, la cui prima richiesta di riconoscimento di paternità era stata respinta nel 1999 dalla Corte suprema spagnola.

"Un giudice ha accettato la richiesta di un uomo di 43 anni residente a Valencia e dichiara che Julio Iglesias ne e' il padre biologico", ha spiegato su Twitter il tribunale di Valencia, citato dall'Afp.



In tribunale, la madre, Maria Edite, ex ballerina portoghese, aveva testimoniato di aver avuto una relazione di una settimana con Julio Iglesias nel luglio 1975 in Catalogna, nove mesi prima della nascita del figlio. "Julio Iglesias è di nuovo padre a 75 anni. Javier Sanchez Santos vince e Julio Iglesias perde. Vince la scienza e perde l'irragionevolezza", ha commentato l'avvocato della famiglia, Fernando Osuna.



Secondo il legale, non vi erano dubbi sulla paternità del cantante. La magistratura si è potuta avvalere delle prove esistenti della relazione fra il cantante spagnolo e la ballerina, sulla evidente somiglianza fra padre e figlio e sul fatto che per ben tre o quattro volte Iglesias si è rifiutato senza una giustificazione di sottoporsi al test di paternità.