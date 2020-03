Jared Leto torna dal deserto e scopre l'emergenza coronavirus: "Mi sono trovato in un mondo diverso"

Via Instagram Jared Leto ha rivelato di aver appena scoperto l'esistenza della pandemia da coronavirus. Ma come è possibile? In linea con la sua immagine new age, l'attore e rockstar ha appena terminato una full immersion di meditazione nel deserto. "Dodici giorni fa sono andato in meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo completamente isolati. No telefono, nessuna comunicazione. Non avevamo alcuna idea di cosa stesse succedendo". inizia così il suo surreale racconto.