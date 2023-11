Jared Leto scala l'Empire State Building per celebrare il tour dei 30 Seconds to Mars

Sul tetto della città per promuovere il tour

"È incredibile. Guardare il sole sorgere sulla città ha significato moltissimo per me. Fin da quando ero bambino, New York rappresentava il luogo in cui andavi per realizzare i tuoi sogni. Da ragazzino volevo essere un artista e New York era il posto in cui diventavi un artista. L'Empire State Building è sempre stato quel simbolo per me, l'attrazione numero al mondo", ha dichiarato Leto. L'artista aveva già scalato numerosi monumenti delle grandi città del mondo, incluso il Castello Sforzesco di Milano. Il frontman dei 30 Seconds To Mars ha quindi spuntato una casella dalla sua personale lista dei desideri, ma ha colto l'occasione anche per celebrare il prossimo tour della band che partirà a marzo 2024 e porterà sul palco l'ultimo album "It's the End of the World But It's A Beautiful Day".