Jamie Foxx distrutto dalla morte della sorella di 36 anni: "Ho il cuore in frantumi"

"Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi...", così Jamie Foxx annuncia sui social la morte della sorella minore DeOndra Dixon di 36 anni. Pubblicando una serie di teneri scatti che li ritraggono insieme l'attore premio Oscar condivide anche il suo commosso ed emozionante tributo in un lungo post: "DeOndra è solo transitata. Dico cosi perché lei sarà sempre viva qui con me...".

Amava ballare DeOndra, nata il 6 settembre 1984 dalla relazione tra la madre di Foxx, Louise Annette Dixon, e il suo patrigno George Dixon, quando Jamie aveva 16 anni. Il legame tra i due fratelli è stto sin dall'inizio molto speciale ed intenso.

"E' stato amore a prima vista quando ho tenuto in braccio la piccola DeOndra", aveva detto in un'intervista l'attore.

Nata con la sindrome di Down, DeOndra è stata nominata ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation nel 2011. Supportata dalla sua famiglia aveva iniziato a partecipare alle Olimpiadi speciali quando era in sesta elementare e aveva gareggiato per oltre nove anni. Dopo essersi diplomata al liceo in Texas nel 2002, si era trasferita in California per vivere con Jamie e il resto della sua famiglia.



Nella sua biografia sul sito web della fondazione, la Dixon aveva scritto di essere "nata per ballare": "Voglio essere una ballerina professionista" e sottolineando il grande amore per il fratello Jamie aveva aggiunto: "Mio fratello mi ha dato la possibilità di fare alcune cose speciali. Ho ballato nel suo video" Blame It. Ho ballato sul palco in alcuni dei suoi concerti in tutto il paese. E indovina cosa? Ho ballato ai Grammy!".

"Una cosa che la gente potrebbe non capire è che le persone con bisogni speciali donano un tipo di amore senza filtri", ha detto l'attore.

Immediati i messaggi di cordoglio e sostegno degli amici e colleghi dopo il triste annuncio social di Foxx, che nel post scrive: "Beh, lo so che lei ora è in paradiso a ballare con le sue ali ...M c'è un buco nel mio cuore ... che riempirò con tutti i ricordi che mi ha dato ... ti amo con ogni grammo di me ... la nostra famiglia è distrutta ma rimetteremo insieme i pezzi con il vostro amore ... e per favore, tenete la mia famiglia nelle vostre preghiere...".

