Jamie Foxx diventerà padre per la terza volta a 58 anni

Jamie Foxx - "Sleepless" (26 gennaio) © ansa
Per Jamie Foxx si apre un nuovo capitolo personale. L'attore statunitense, oggi 58enne, sarebbe infatti pronto ad accogliere il suo terzo figlio insieme alla compagna Alyce Huckstepp. A rilanciare l'indiscrezione è il magazine People, secondo cui la coppia sarebbe in attesa del primo figlio insieme dopo una relazione iniziata nel 2023 e vissuta lontano dai riflettori.
Chi è Alyce Huckstepp
Su Alyce Huckstepp si conoscono pochi dettagli. Non appartiene al mondo dello spettacolo e ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, comparendo raramente in pubblico accanto all'attore. Tra i due ci sarebbe una differenza d'età di circa vent'anni, ma questo non avrebbe mai rappresentato un ostacolo per la relazione. Le prime foto insieme risalgono all'agosto 2023, quando erano stati paparazzati durante una cena a Malibu con alcuni amici. Da quel momento hanno cercato di proteggere il rapporto dalla curiosità mediatica.
Il legame di Jamie Foxx con le figlie
L'attore è già padre di due figlie nate da precedenti relazioni: Corinne Foxx, oggi 32enne, avuta con Connie Kline, e Anelise Foxx, 17 anni, nata dalla relazione con Kristin Grannis. Nel corso degli anni Jamie Foxx ha spesso raccontato quanto tenga al suo ruolo di padre. Durante un'intervista per la serie "Dad Confessions" di Ellen DeGeneres nel 2021 aveva spiegato quanto ami sentirsi chiamare "papà", sottolineando che uno degli aspetti più belli della genitorialità è vedere le figlie felici e aiutarle ad affrontare difficoltà che lui stesso ha già vissuto.
La crisi e il ritorno insieme
La relazione con Alyce Huckstepp avrebbe attraversato anche un momento complicato. Secondo People, i due si sarebbero temporaneamente allontanati nel gennaio 2025, in un periodo particolarmente intenso per l'attore sul piano professionale. In quei mesi Foxx era impegnato nella promozione del film "Back in Action" e in altri progetti. La distanza, però, sarebbe durata poco: nell'aprile 2025 la coppia era stata nuovamente fotografata insieme durante una cena da Nobu Malibu.
La seconda possibilità dopo il ricovero
Negli ultimi anni Jamie Foxx ha affrontato anche un momento molto delicato sul piano della salute. Nell'aprile 2023 era stato ricoverato in ospedale dopo un ictus, un'esperienza che ha cambiato profondamente la sua prospettiva. Durante i BET Awards, dove ha ricevuto il premio Ultimate Icon Honor nel giugno 2025, l'attore aveva parlato apertamente di quella fase difficile. Guardando il segmento commemorativo della serata, aveva ammesso di aver pensato che avrebbe potuto esserci lui tra le persone ricordate.
Nel suo discorso aveva spiegato di considerare quanto accaduto una seconda possibilità e di voler vivere pienamente questa nuova fase della sua vita. L'arrivo di un nuovo figlio sembra rappresentare proprio questo: un nuovo inizio.