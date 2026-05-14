Jamie Foxx diventerà padre per la terza volta a 58 anni

L'attore è già padre di due figlie nate da precedenti relazioni: Corinne Foxx, oggi 32enne, avuta con Connie Kline, e Anelise Foxx, 17 anni, nata dalla relazione con Kristin Grannis. Nel corso degli anni Jamie Foxx ha spesso raccontato quanto tenga al suo ruolo di padre. Durante un'intervista per la serie "Dad Confessions" di Ellen DeGeneres nel 2021 aveva spiegato quanto ami sentirsi chiamare "papà", sottolineando che uno degli aspetti più belli della genitorialità è vedere le figlie felici e aiutarle ad affrontare difficoltà che lui stesso ha già vissuto.