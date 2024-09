Addio a James Earl Jones, big di Hollywood: diede la voce anche a Darth Vader

Grande interprete shakespeariano in teatro, James Earl Jones aveva debuttato sul grande schermo nel 1964 ne "Il dottor Stranamore" di Stanley Kubrick. Erano poi arrivati diversi ruoli, compreso quello in "Per salire più in basso" (1970) che gli era valso la nomination per l'Oscar come miglior attore protagonista. Poi lo sceneggiato televisivo "Radici - Le nuove generazioni" (1979), con il ruolo di Alex Haley (autore del libro da cui era tratta la serie) gli aveva dato la notorietà internazionale. Nel 1977 aveva per la prima volta dato la voce a Darth Vader in "Star Wars", personaggio che avrebbe caratterizzato tra film e serie tv per oltre 40 anni, fino a "Star Wars: l'ascesa di Skywalker" (2019).