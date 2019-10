J-Ax sale sul palcoscenico "mostruoso" di Monsterland 2019, il più grande Halloween festival italiano

Migliaia i partecipanti, provenienti da tutta Europa che da 10 anni, rigorosamente in maschera, si radunano per quest’evento epico, ospitato quest’anno nella pittoresca cornice del Castello Estense di Ferrara, tra le cui mura si aggireranno otre 50 djs, live band mostri, creature misteriose, non morti e artisti che daranno vita, dalle 16.00 alle 2.00 ad uno spettacolo unico nel suo genere con imponenti scenografie, proiezioni di videomapping 3D sulle mura feudali, spettacoli pirotecnici e circensi, installazioni artistiche, show di magia e stregoneria e una vera e propria zombie walk.

Dalle 16.00 alle 20.00 nell’area kids, famiglie e bambini potranno partecipare a numerose attività di animazione: dalla caccia al fantasma al “dolcetto o scherzetto”, passando per selfie mostruosi in compagnia delle streghe di Monsterland, fino al truccabimbi.

Per i giovani, invece, saranno 4 i palcoscenici dedicati a differenti generi musicali con artisti nazionali ed internazionali:

Mainstage (Piazza Castello): per hip hop, reggaeton, anni ’90, dance e rock

Special Guest: J-Ax

Direttamente da Radio Deejay e Radio M20: One Two One Two con Michele Wad Caporosso e Dj Val S

Resident Djs: Aalert, Alessio Zangirolami, Ben Hamiltone (live performer), Daddy DJ, Fabio Miotto, Fioravanti, James See, Low Reef, Luca Rezza, Michael Pery, P Trent

Stage 2 (Piazza della Repubblica): dance e commerciale

Live: Poltrosax Cabaret & Sax Machine by Andrea Poltronieri

Resident Djs: Eddy Irianni, Marco Marchino Voice

Stage 3 (interno Castello): elettronica e Techouse

Special Guest: Principe Maurice

Resident Djs: Dalla, Dave Devil, Fornasari, K-Niels, Luca Antolini, Marani, Rexanthony, Ricci&Panda, Simon Pamp

Stage 4 (Piazza Savonarola): Rock Dj Set + Live

Resident Djs: Dj Stab, Dj Tommy $, Dj Umbi, Voice Goli, Live Show Diabula Rasa

Completeranno l’evento aree food e un halloween market dedicato.

Informazioni:

Ingresso 15.00€ + dp ( 1^ release)

Accesso rigorosamente solo in maschera