Ivan Graziani, in arrivo un nuovo album di inediti dopo 30 anni

Otto canzoni ritrovate grazie al lavoro della famiglia Graziani, prodotte dal figlio Filippo Graziani e distribuite dalla storica Numero 1 (con cui il cantautore aveva pubblicato il suo primo album). Un album imperdibile, che ci lascia una testimonianza viva di uno dei cantautori e musicisti che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d'autore e il rock italiano.

Rock e Ballate per Quattro Stagioni

La precedente raccolta di canzoni postume risale al 2017 con "Rock e Ballate per Quattro Stagioni", uscito per il ventennale della morte. Anche in quel caso il cofanetto conteneva brani mai inseriti in nessuna raccolta precedente, come "Ugo l'Italiano" e la rara "Canzone senza inganni", scritta e cantata con Ron e Goran Kuzminac. Nella track list anche "Il tamburino", unica "cover" nel repertorio di Graziano. All'interno anche alcuni disegni originali di Ivan, una dedica di Tonino Guerra e la presentazione firmata dal giornalista John Vignola.