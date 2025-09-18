Per il 2026 gli Iron Maiden si regalano la prima volta allo stadio San Siro

Dopo le date europee la band si esibirà in molte altre parti del mondo per nuovi concerti che saranno annunciati in seguito sul sito ufficiale. Quello previsto per il 2026 sarà un vero e proprio tour de force quindi è già stato annunciato che non ci saranno concerti dei Maiden nel 2027. "Siamo tutti entusiasti del Run For Your Live Tour - ha detto il bassista e leader del gruppo, Steve Harris -. I fan sono fantastici, la scaletta è perfetta per il 50esimo anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti. Abbiamo quindi pensato di fare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell'anno. Naturalmente Simon Dawson sarà nuovamente con noi dietro la batteria e sia lui che l'intera band desiderano ringraziare i fan per la magnifica accoglienza che gli hanno riservato durante la prima leg!".