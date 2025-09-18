Per il 2026 gli Iron Maiden si regalano la prima volta allo stadio San Siro

La band inglese ha annunciato la seconda parte del suo "Run For Your Lives Tour" e tra le date c'è quella nello stadio milanese, prima volta per un gruppo metal
© John McMurtrie
L'attività degli Iron Maiden per festeggiare il 50esimo anniversario dalla fondazione non accenna a rallentare e la band inglese ha comunicato le prime date di un fitto programma per il 2026 del "Run For Your Lives Tour", a partire dal ritorno in Europa (dove suoneranno principalmente in festival e stadi). Tra queste spicca, il 17 giugno, il concerto allo stadio San Siro di Milano, la prima volta in assoluto non solo per gli Iron Maiden ma anche per una band metal. "In questa seconda leg di tour suoneremo in diversi festival metal europei ma anche in alcuni stadi - ha detto il manager del gruppo Rod Smallwood -. Tra questi ci esibiremo anche nel leggendario stadio San Siro di Milano, casa sia dell'AC Milan che dell'FC Internazionale Milano, e saremo, mi è stato detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni!".
Dopo le date europee la band si esibirà in molte altre parti del mondo per nuovi concerti che saranno annunciati in seguito sul sito ufficiale. Quello previsto per il 2026 sarà un vero e proprio tour de force quindi è già stato annunciato che non ci saranno concerti dei Maiden nel 2027. "Siamo tutti entusiasti del Run For Your Live Tour - ha detto il bassista e leader del gruppo, Steve Harris -. I fan sono fantastici, la scaletta è perfetta per il 50esimo anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti. Abbiamo quindi pensato di fare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell'anno. Naturalmente Simon Dawson sarà nuovamente con noi dietro la batteria e sia lui che l'intera band desiderano ringraziare i fan per la magnifica accoglienza che gli hanno riservato durante la prima leg!".
© Ufficio stampa
"Siamo rimasti davvero sbalorditi dalla reazione estremamente positiva dei nostri fan e dei media alla prima leg del tour - ha proseguito Rod Smallwood -. Sapevamo di aver creato uno spettacolo speciale, ma l'energia di tutti i nostri fan a ogni singolo concerto è stata ben percepita dalla band. Penso che abbiamo tutti vissuto qualcosa di veramente memorabile, questo è probabilmente il nostro miglior tour di sempre. È stato anche davvero speciale vedere che la stragrande maggioranza dei nostri fan abbia apprezzato e rispettato la nostra richiesta di limitare severamente l'uso dei telefoni cellulari ai nostri concerti, idealmente tenendoli sempre in tasca, soprattutto nelle aree in piedi davanti al palco. Purtroppo ci sono state delle eccezioni in un paio di posti, ma nel complesso la comprensione e la collaborazione dei nostri fan hanno fatto una differenza enorme nell'atmosfera di ogni spettacolo e hanno decisamente aumentato il divertimento sia per la band che per i fan stessi. Non abbiamo certo dimenticato i nostri fan nel resto del mondo, abbiamo grandi annunci in arrivo più avanti per il 2026. State certi che visiteremo il maggior numero possibile di voi l'anno prossimo, prima che la band si prenda una meritata pausa dalla tournée nel 2027".
I biglietti saranno in vendita dalla settimana del 22 settembre con le seguenti modalità:
● FAN CLUB PRESALE Iron Maiden dalle ore 10:00 del 22 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre
● METALITALIA PRESALE collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 23 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre (non sarà necessaria la registrazione al sito);
● GENERAL SALE dalle ore 10:00 del 27 settembre su Vivaticket (evento – pagina artista) e MC2Live.com (a questo link)
MAGGIO
23 Athens, GREECE - OAKA
26 Sofia, BULGARIA - Vasil Levski Stadium
28 Bucharest, ROMANIA - Arena Națională
30 Bratislava, SLOVAKIA - Národný Futbalový Štadión
GIUGNO
02 Hannover, GERMANY - Heinz von Heiden Arena
10 Amsterdam, NETHERLANDS - Ziggo Dome
17 Milan, ITALY - San Siro Stadium
22 Paris, FRANCE - Paris La Défense Arena
28 Lyon - Décines, FRANCE - Groupama Stadium
LUGLIO
07 Lisbon, PORTUGAL - Estádio da Luz
11 UK Headline Show – TBA
