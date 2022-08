Incidente sul set di Rust, Alec Baldwin: non ho premuto il grilletto

Alec Baldwin replica all'Fbi che qualche giorno fa lo ha accusato di aver premuto il grilletto della pistola da cui, sul set del western "Rust", è partito il colpo risultato fatale alla direttrice della cinematografia, Halyna Hutchins.

"Non ho premuto il grilletto", ha detto l'attore, aggiungendo che il responsabile per la sicurezza sul set gli aveva assicurato, prima del ciak, che la pistola era a posto. Lo aveva detto davanti a tutti mettendomi in mano l'arma. E il messaggio era che potevamo rilassarci e andare avanti con le prove lavorando con una pistola sicura".