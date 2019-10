Incidente per Helen Hunt: il suo suv travolto da un'altra auto

Paura per Helen Hunt . che è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo un brutto incidente stradale a Los Angeles in cui è rimasta coinvolta. L'attrice viaggiava sui sedili posteriori di un suv che si è ribaltato dopo un violento scontro con un'altra auto. Il suo addetto stampa ha dichiarato che il premio Oscar seppur "agitata e sotto shock, non ha subito gravi lesioni".

L’incidente è stato catturato dalle telecamere a circuito chiuso presenti in zona. Proprio le immagini mostrano il suv che supera l’incrocio, non regolamentato da semafori, pensando fosse libero. In quel momento sopraggiunge un’altra auto a tutta velocità con il conseguente scontro e il ribaltamento su un lato del suv.

L'attrice di tanti successi hollywoodiani come “Qualcosa è cambiato” e “What women want” è stata portata d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills dopo aver lamentato forti dolori all’addome e alla testa. Secondo quanto riporta People l’attrice sarebbe stata dimessa dalla struttura dopo tutti gli accertamenti del caso.

Secondo il sito Tmz, le forze di polizia locali non hanno aperto nessuna indagine per l’incidente e che droga e alcol non sono imputabili nell’incidente.