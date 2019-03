"Innamorati pazzi", ufficializzato il revival con il cast originale

"Innamorati pazzi", sit-com romantica degli anni Novanta con protagonisti Helen Hunt e Paul Reiser, sta per tornare in tv. Il revival vedrà di nuovo in azione il cast originale e andrà in onda a fine 2019. Ad annunciarlo è stato lo stesso Reiser via social: "Vi avevo detto che ci stavamo lavorando. Sono felice che la squadra sia finalmente tornata insieme! E di mettermi al lavoro con Peter Tolan (showrunner ndr.)".