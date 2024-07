Inaugura Maremoto Festival, le nuove tendenze musicali sulle colline emiliane

Sul palco del primo giorno saranno protagonisti Camoufly che negli ultimi mesi ha rilasciato importanti remix ufficiali per artisti del calibro di Hudson Mohawke, Odesza e okgiorgio oltre a tracce originali di grande successo tra cui l'ultimo singolo 'Intuition"; Goldentrash, dj e producer presente nella scena da diversi anni, autore, come parte dei Power Francers, del grande successo di "Pompo Nelle Casse". Attualmente è resident del party Akeem del Rocket Club, una delle serate più rinomate nel panorama milanese. Propone un set ricco di contaminazioni, passando dalla dancehall alla latin urban, dall'electro all uk garage, dal baile funk alla drum'n'bass; Miss Jay è una delle più promettenti produttrici e dj del panorama underground internazionale. Le sue produzioni e i suoi dj set riflettono la costante esplorazione di diversi generi vicini alla scena dei club. Le sue ultime uscite tra cui l'EP "(untitled)" e il suo remix della hit "Set The Roof" di Hudson Mohawke & Nikki Nair hanno avuto diversi riscontri internazionali riconfermandola come una degli artisti più interessanti del momento. NOVZE è uno dei protagonisti del panorama notturno Milanese, non solo un deejay ma anche un musicista capace di affiancare ai suoi djset l'utilizzo di drum machine e synth per creare esperienze uniche. Nino è un collezionista di vinili e parte del duo Green Market Boulevard, produttori molto floridi che in un solo anno hanno rilasciato diverse tracce di stampo deep house decisamente fresche e interessanti che in maniera completamente indipendente hanno collezionato migliaia di ascolti. Bopintrouble è un selector onnivoro, caratterizzato da una ricerca costante di edit e remix rari nei siti più remoti, resident presso Akeem (Mi) e spesso tra gli ospiti di alcuni dei format più interessanti del panorama Milanese.