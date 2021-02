In arrivo il remake de "Il Mago di Oz", lo dirigerà Nicole Kassell

"Il mago di Oz" è pronto a trasportare una nuova generazione di spettatori nella Città di Smeraldo. New Line, in collaborazione con Temple Hill, ha infatti messo in cantiere una nuova versione classico per bambini, che a differenza dei precedenti si ispirerà al musical portato sul grande schermo nel 1939 da Victor Fleming. A quanto riporta "Deadline" lo dirigerà Nicole Kassell, regista della serie tv "Watchmen"

IPA

Leggi Anche Da Star Wars a Il mago di Oz ecco i film che hanno... rischiato

"Sono incredibilmente onorata nell'unirmi a Temple Hill e New Line nel portare questo amato classico sullo schermo", ha dichiarato la Kassell. "Il musical del 1939 farà parte del mio DNA e sono entusiasta e onorata nell'avere la responsabilità di immaginare una nuova versione di questa storia leggendaria".

"L'opportunità di esaminare le tematiche originali (la ricerca di coraggio, amore, saggezza e della propria casa) sembra più attuale che mai. Queste sono scarpe profondamente iconiche da riempire e non vedo l’ora di ballare insieme agli eroi della mia infanzia, mentre pavimentiamo una strada di mattoni gialli appena costruita!", ha aggiunto.

Dopo 80 anni "Il Mago di Oz" continua a incantare il pubblico IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nome di Nicole Kassell è arrivato al termine di una lunga selezione da parte della New Line, che voleva un cineasta in grado di dare un'impronta visionaria al progetto e che riuscisse a reimmaginare completamente l'universo del Mago di Oz. La scelta è quindi caduta sulla regista 49enne, che in "Watchmen" ha dimostrato di saper creare mondi in modo meticoloso, seguendo da vicino ogni fase della produzione e riuscendo nel difficile compito di rendere giustizia alla graphic novel anche nella sua versione cinematografica.

Ti potrebbe interessare: