Il Volo, 10 anni di carriera nel segno della "Musica": "E vi stupiremo ancora"

Hanno tutti tra i 24 e i 26 anni ma i ragazzi de Il Volo sono già pronti a festeggiare i primi 10 anni di carriera. Per farlo pubblicheranno il 22 febbraio il nuovo album " Musica ", che conterrà anche il brano "Musica che resta" con cui tenteranno il bis a Sanremo dopo la vittoria del 2015. "In noi c'è una leggera evoluzione dal punto di vista musicale - spiegano -. Cerchiamo di non tradire la personalità e quello che abbiamo costruito in 10 anni".

A Sanremo il terzetto si presenta in una veste rinnovata, tanto che Piero scherza: "Dal nostro decennale parte Il Volo 2.0". Infatti al brano ha lavorato anche una rocker doc, Gianna Nannini: "Con il suo contributo e quello di Michele Canova abbiamo reso la canzone meno classica - spiegano -. Non è facile passare da bambini prodigio a ragazzi a uomini. Molti si perdono, invece la formula funziona e noi abbiamo cercato di rinnovarci". Il pensiero di fare il bis pare non essere la loro priorità, anche se poi una vittoria non darebbe certo fastidio... "Puntiamo soprattutto ad arrivare al cuore della gente - sottolineano -. E a divertirci con quello che da gioco è diventato un lavoro".



Il tentativo è quindi quello di crescere senza perdere il pubblico che li ha consacrati, soprattutto all'estero. E' infatti è fuori dai nostri confini che hanno venduto il 71% delle copie dell'ultimo album. E così sperano di fare anche con il nuovo lavoro, nel quale mescolano grandi pezzi classici (come "Arrivederci Roma"), alcuni inediti e cover di brani pop come "Meravigliosa creatura" e "A chi mi dice". " Siamo tre interpreti con gusti, passioni e personalità diverse e nell'album nuovo si sentono - spiegano -: ci sono i brani più da crooner di Gianluca, quelli più pop di Ignazio e i classici più vicini all'opera di Piero. E' l'album da far ascoltare a chi non ci conosce, a chi si domanda chi siamo. Il trucco, se così vogliamo chiamarlo, è rinnovarsi grazie agli arrangiamenti".