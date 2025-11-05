Ed è proprio questa inquitudine ad accendere il suo fuoco interiore e a spronarlo a scrivere, spiega l'artista: "Quando sento la paura vivo delle esperienze e sono pronto per vivere" e aggiunge: "Molti adolescenti vedono in me una sorta di supereroe, ma io in realtà racconto le fraglità, che continuo ad avere. Come la paura che questo sogno finisca o, peggio ancora, che finisca la paura stessa, perché quando la senti sai che stai facendo qualcosa che per te significa tanto. Mi considero ancora spesso un fallito e questo mi spinge a fare sempre di più. Ed è proprio questo ad avvicinarmi a chi mi ascolta. Scrivere canzoni con un senso dovrebbe servire agli altri a uscire da situazioni complicate, che io stesso ho vissuto".

In questo viaggio musicale, ogni brano rappresenta quindi una sfaccettatura del mondo interiore dell’artista: dalle paure più istintive alla dolcezza della rinascita, dalla solitudine alla voglia di continuare a credere nei propri sogni. È un percorso che parte dalla rabbia della prima traccia per arrivare alla luce dell’ultima, raccontando con sincerità e intensità il lato più umano de Il Tre.