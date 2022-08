Il toccante ricordo dei figli di Robin Williams a otto anni dalla sua morte

Leggi Anche Robin Williams avrebbe compiuto 70 anni: i ruoli cult del Peter Pan del cinema

Zac ha aggiunto: "Mi manchi profondamente, uomo meraviglioso e "peloso" e oggi festeggeremo la tua .vita. Ti amo così tanto!".

Anche l'unica figlia della star di Mrs. Doubtfire,

Zelda Williams

, 33 anni, ha condiviso su Twitter un dolce messaggio sotto forma di una citazione dello scrittore giapponese Haruki Murakami."E una volta che la tempesta sarà finita, non ti ricorderai come ce l’hai fatta, come sei riuscita a sopravvivere. Non sarai nemmeno sicuro se la tempesta sia davvero finita. Ma una cosa è certa. Quando uscirai dalla tempesta, non sarai la stessa persona che vi è entrata”, aggiungendo in coda al messaggio i numeri di emergenza da chiamare per la prevenzione al suicidio.

Robin Williams fu trovato morto suicida, all'età di 63 anni, la sera dell’11 agosto 2014. Solo in seguito all’autopsia si scoprì cosa lo aveva portato a togliersi la vita. L’attore soffriva infatti della terribile demenza a corpi di Lewy, una patolgia che attacca il cervello e provaca ansia, insicurezza e depressione, il secondo tipo più comune di demenza progressiva dopo l’Alzheimer.

Leggi Anche Robin Williams: ecco la malattia che lo stava distruggendo e lo ha portato al suicidio

Nato nel 1951 in Illinois, Robin aveva imparato a far ridere e a imitare le voci degli altri sin da piccolo, per divertirsi e divertire gli altri e sentirsi meno solo. Dopo la serie TV "Mork & Mindy" e una caduta nella dipendenza dalla droga e dall’alcool, finalmente la sua grande occasione si presenta con "Good Morning Vietnam" nel 1987 e la sua carriera prende il volo nel 1989 con "L’attimo fuggente". Istrione e Peter Pan del cinema mondiale, Robin Williams ha un posto d’onore nell'Olimpo di Hollywood e la sua stella non potrà mai essere dimenticata, grazie ai personaggi da lui interpretati, al suo sorriso e al talento dimostrato negli anni.