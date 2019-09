Il tenore Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House: accusato di aver molestato una cantante sul palco

“A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con il tenore italiano Vittorio Grigolo, la Royal Opera House ha avviato un'indagine immediata e il sig. Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso", questo l'annuncio ufficiale arrivato dal prestigioso teatro, che ha ha sorpreso tutti. Il presunto incidente, come hanno raccontato alcuni presenti, testimoni oculari, a The Sun sarebbe avvenuto "in piena vista del pubblico sul palcoscenico".

Durante le chiamate degli applausi, al termine di una replica del Faust di Charles-Francois Gounod, in scena a Tokyo mercoledì scorso, Grigolo, che aveva la parte del protagonista e ancora indosso i panni di scena, avrebbe cominciato a palpare una delle coriste: "I membri del coro lo imploravano di fermarsi e Grigolo ha avuto poi un’accesa discussione con loro. Erano tutti inorriditi da quello che è successo“. Il tenore è stato sostituito per la replica della domenica e la Royal Opera House ha inizialmente parlato di una sostituzione dovuta ad un malessere dell’artista, definito “indisposto”. Poi però è arrivata la comunicazione ufficiale.



Il tabloid britannico non ha potuto non citare una dichiarazione del tenore del 2015, quando Grigolo in un'intervista a Vanity Fair affermò: "Sono un drogato di sesso". E se allora la frase fece scalpore, ma non ebbe alcun seguito, adesso "il Pavarottino", come viene anche chiamato Grigolo per essersi esibito con Pavarotti a 13 anni, deve fare i conti con qualcosa di più serio: un'accusa di molestie sessuali.