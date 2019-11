Il ritorno di Plastic Bertrand in versione ecologista con "No Plastic"

Dopo oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, 5 dischi di platino e 16 dischi d’oro, torna l’artista belga Plastic Bertrand. Il nuovo singolo si intitola " No Plastic ", un modo autoironico di giocare sul proprio nome prendendo posizione sulla rilevante problematica della “plastica”, sullo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Tgcom24 vi presenta in esclusiva il dietro le quinte del video ,

In collaborazione con B-Generation, Plastic Bertrand canta e grida “NO” insieme ai bambini che condividono lo stesso obiettivo e la stessa visione di futuro: un mondo libero dalla plastica. Il suono della traccia riprende il genere ‘New Beat’ nato in Belgio a metà degli anni 80 e si mescola perfettamente con B-Generation, l'energico coro di bambini che rende il singolo unico nel suo genere.

Fin dall'inizio Plastic Bertrand è appassionato e interessato ai movimenti verdi per aiutare la situazione mondiale. È musicista, cantautore, produttore, editore e presentatore televisivo. Le sue canzoni sono eseguite dalle più grandi band americane come Sonic Youth, The President of The United States, Leyla Kaye (Prince) e i Red Hot Chili Peppers, e sono anche scelte come colonne sonore di film come "The Wolf of Wall Street", "Three Kings", "Me Myself and I", "Jackass The Movie” e altro ancora! Coca Cola Asia e Pepsi Cola America hanno scelto "Ça plane pour moi", uno dei suoi più grandi successi (del 1977), per la loro campagna pubblicitaria nei loro territori.

Nei primi anni 80 Bertrand ebbe un momento di grande popolarità anche in Italia essendosi trasferito a Milano. Alcuni singoli tra il 1981 e il 1982, come "Hula Hoop" e "Ping Pong" (con cui andò al Festival di Sanremo) lo trasformarono in un idolo delle ragazzine.

