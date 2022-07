Il ritorno degli Zero Assoluto, con "Psicologia sociale": "Raccontiamo il senso di libertà che l'estate sa regalare"

Dopo il ritorno ufficiale sulle scene musicali nel 2020 con tre inediti, "Cialde" scritta con Colapesce, "Fuori Noi" e "Astronave" con Gazzelle, il duo romano pubblica il nuovo singolo "Psicologia sociale" . Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi hanno spiegato sui social il sapore estivo del brano: C’è un periodo nella vita di tutti durante il quale succede qualcosa di unico e di straordinario. Una trasformazione, anzi una rivelazione. Ci riveliamo per la nostra vera natura, ci spogliamo dalle sovrastrutture, indifferenti al giudizio degli altri ci muoviamo leggeri. Questo periodo si chiama estate". "Una verità dalla quale ci lasciamo battere ogni anno, per regalarci un periodo di gioia profonda, ma a tempo determinato", conclude il duo.

"È la fine di un’estate. È una sensazione mista: l’estate che sfuma lentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spaziotempo di sospensione, dove la condivisione e la vita sociale ci fanno vivere al massimo" raccontano gli Zero Assoluto.

"Questa è la psicologia sociale che abbiamo cercato di raccontare in questa canzone, un brano che racconta quel senso di libertà che ci regala solo l’estate, quando chi siamo e cosa facciamo magicamente coincide" concludono.

La storia degli Zero Assoluto inizia tra i banchi del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma. I singoli a cavallo dei primi Duemila, tra cui “Mezz’ora”, la stabile presenza in programmi su RTL 102.5 e il lancio del primo album “Scendi” fortificano l'immaginario del duo che nel 2005 raccoglie il primo grandissimo successo con “Semplicemente” (doppio disco di platino), seguito nel 2006 dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Svegliarsi la mattina”, singolo più venduto dell'anno in Italia.

Nel 2006 pubblicano "Sei parte di me" aggiudicandosi il premio Rivelazione dell'anno al Festivalbar, e in autunno collaborano con l'artista Nelly Furtado nella hit "All Good Things (Come to an End)". A una nuova partecipazione a Sanremo nel 2007 segue il secondo album (disco di platino) "Appena prima di partire". Il regista Federico Moccia sceglie il duo per la colonna sonora di "Scusa ma ti chiamo amore" e successivamente per quella del sequel "Scusa ma ti voglio sposare". Nel 2009 esce l’album "Sotto una pioggia di parole" e l’omonimo libro. L’anno 2015 li vede nuovamente sul palco del Festival con il brano "Di me e di te", dopo la pubblicazione di un quinto album ("Alla fine del giorno").