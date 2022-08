Il regista Lars von Trier ha il morbo di Parkinson

Ad annunciarlo è stata la Zentropa , la società di produzione da lui fondata assieme a Peter Aalbaek Jensen. Nel comunicato si dice comunque che Von Trier è "su di morale e viene curato per i sintomi", mentre è al lavoro sul completamento di "The Kingdom Exodus" , attesissima terza stagione della sua mitica serie del 1994, che verrà presentata in anteprima mondiale al prossimo Festival del Cinema di Venezia .

La decisione di rivelare la notizia, come spiegato da Zentropa, vuole "contrastare qualsiasi speculazione sulla sua salute in vista della première di Exodus". La casa di produzione ha spiegato anche che il regista "prenderà parte alle interviste solo in misura limitata".

"The Kingdom" racconta del Regno, un ospedale infestato a Copenaghen "dove il male ha messo radici e la scienza medica deve affrontare una lotta quotidiana con se stessa". La serie cult ha debuttato nel 1994, seguita da una seconda stagione nel 1997. La terza stagione segue un paziente sonnambulo che cerca di salvare l'ospedale dal disastro e finisce per riaprire le porte del misterioso Regno.

Tra i più acclamati e discussi registi a livello internazionale, Von Trier è tra i co-fondatori del manifesto Dogma95. Con una carriera di oltre tre decenni, il regista 66enne di "Dogville", "Antichrist", "Melancholia", a Cannes ha vinto il Premio della giuria per "Europa", il Grand Prix Speciale della Giuria per "Le onde del destino" e la Palma d'oro per "Dancer in the Dark".