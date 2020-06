E' morto il produttore ed ex di Liz Hurley Steve Bing: si è tolto la vita lanciandosi dal 27esimo piano

Steve Bing, produttore multimiliardario ed ex di Elizabeth Hurley è morto suicida a 55 anni. Secondo quanto riportato dal tabloid TMZ l'uomo si sarebbe lanciato dal ventisettesimo piano del palazzo in cui viveva a Los Angeles. Con la modella ebbe una relazione burrascosa e intraprese anche una battaglia legale per appurare la paternità del figlio nato nel 2002.