Tale madre, tale figlio: Liz Hurley e il suo Damian sono due gocce d acqua

Damian Hurley è un altro volto ipnotico che è entrato a far parte del pantheon dei figli delle star. Il ragazzo sta seguendo le orme di sua madre Liz Hurley e ha iniziato una carriera da modello, dimostrando di aver sicuramente ereditato il bell'aspetto da lei. Da tempo su Instagram entrambi condividono foto insieme in cui dimostrano di avere molte tratti in comune: struttura, viso, sguardo, fisico sono uguali. E vicini sembrano quasi dei sosia. In più il diciassettenne ogni tanto posta alcune sue fotografie che riprendono gli abiti utilizzati dalla madre in passato (come quello iconico di Versace) o imitando alcune sue pose di lei. Come l'ultima in ordine di tempo in cui guarda l'obiettivo da dietro le spalle nude. Damian è nato dal legame della Hurley con il produttore Steve Bing, che al tempo non volle riconoscerlo (affermava che lei avesse avuto altre relazioni in contemporanea). Successivamente i test del Dna confermò la paternità di Bing.