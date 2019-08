Il "Premio Dalida 2019" a Carla Bruni, Cristiano Malgioglio: "Cantautrice di classe ed eleganza"

A Serrastretta, paese d'origine dei genitori di Dalida (che era nata invece a Il Cairo), per il terzo anno consecutivo arriveranno fan da tutto il mondo per l'assegnazione del premio per ricordarla perché, come spiega Cristiano Malgioglio, che ha scelto a chi assegnarlo, "i giovani devono conoscere queste artiste. Io reputo Dalida una delle 10 artiste più grandi del mondo". Ma perché proprio a Carla Bruni? "Perché rappresenta l'eleganza, l'internazionalità, la classe. Inoltre è una bravissima cantautrice - dice Malgioglio -. Ma soprattutto è una grande ammiratrice di Dalida, che era una conditio sine qua non per ricevere il premio".



La serata sarà l'occasione anche per inaugurare un cinema-museo allestito in un afiteatro del paese. "Il prossimo anno vi saranno esposti i suoi abiti più belli come è stato fatto a Parigi due anni fa, in una mostra che sarebbe dovuta durare quindici giorni e che invece fu tenuta aperta per tre mesi per soddisfare l’enorme affluenza di pubblico" spiega Malgioglio. Che sul palco non sarà solo. "Ci sarà anche la nostra Barbara 'Carmelita' d'Urso, che sarà sul palco con me nonostante lei sia restia a tutto - dice -. Nel corso della serata poi ci sarà il mio show, si esibiranno giovani talenti che canteranno dei brani di Dalida e ci sarà un giornalista che insieme a me parlerà della vita della diva, Il premio sarà consegnato dal presidente della regione Calabria. Carla Bruni non potrà intervenire ma ci ha fatto avere un filmato in cui ringrazia commossa".