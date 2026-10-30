Paolo Ruffini riporta in scena "Il Piccolo Principe": "Ci restituisce la fantasia"

Al centro della storia c'è il piccolo principe: un bambino capace di mettere in discussione le certezze degli adulti e di offrire prospettive che spesso sfuggono a chi è cresciuto. "Il fatto che il protagonista sia piccolo è qualcosa di estremamente potente: - ha aggiunto Paolo Ruffini - spesso i bambini vengono considerati gli ultimi nella catena di pensiero, quando invece hanno tantissimo da dire". Una convinzione che si intreccia direttamente con il rapporto professionale e umano instaurato con Nicholas Ori, che Ruffini ha conosciuto circa tre anni fa, quando il giovanissimo artista si era presentato al programma Il Babysitter portando una canzone intitolata Il pidocchio blu. "Mi disse di averla scritta per combattere la tristezza e questa cosa mi ha colpito. - ha sottolineato l'attore - È un bambino di una profondità unica e con una sensibilità straordinaria. È un’anima antica, consegna prospettive e punti di vista di una genialità incredibile. Sono davvero contento di lavorare nuovamente insieme a lui".