Il Piano B di Alexander Romanovsky: il pianista porta la musica classica in oltre 40 piazze italiane

In questo ultimo anno Alexander Romanovsky non si è accontentato di aspettare stando a osservare le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, e ha deciso di agire. Da questa volontà nasce il progetto Piano B con cui percorre l’Italia dal nord al sud,suonando ogni giorno in un posto diverso, nel periodo che va dal 1 luglio al 15 agosto 2021, per un totale di 42 date. Il pianista ha commissionato l’esecuzione di un palco mobile speciale costruito su rimorchio che permette di far arrivare un vero e proprio concerto in posti mai prima pensati per la musica.

"L’idea di Piano B nasce da una domanda: cosa posso fare di prezioso, di vero, di bello, qui e adesso, nelle condizioni attuali? La pandemia e il lockdown hanno risvolti incerti, ma nel frattempo la vita va avanti ed ogni giorno vissuto semplicemente aspettando tempi migliori colora la nostra vita di grigio. Ammiro le persone che hanno trovato modo di agire positivamente a prescindere da fattori esterni, in guerra, nei campi di concentramento, superando i propri limiti e preconcetti, trovando possibilità inedite nelle avversità. Ho pensato che vorrei imparare a farlo anch'io nella misura in cui mi è dato. Per questo ho cercato una modalità che mi permettesse di arrivare con i concerti dal vivo alle realtà sociali più diverse, per suonare di fronte alle persone che hanno sofferto o semplicemente sono state scosse fortemente in questo anno di privazioni", racconta il pianista.

Piano B è un tour che parla di un modo di vedere il mondo così com’è, ma sotto una prospettiva nuova. È un invito a non arrendersi. È una scommessa ed uno sperimento sociale, perché solo attuandolo potremo essere testimoni dell’impatto che la musica classica può avere oggi sulle persone di ogni genere ed età. Essendo il suo pubblico limitato negli spostamenti, sarà lui a raggiungerlo, per suonare in vari contesti sociali e luoghi che rappresentano la diversità e la ricchezza dell’Italia: viaggiando in auto con il pianoforte al suo seguito si esibirà nelle piazze di città e paesi, nei quartieri di periferia, negli ospedali e nelle comunità di accoglienza.

Il tour partito da Cernobbio il 1 luglio passa per il Vittoriale degli Italiani, le Cinque Terre, la comunità di San Patrignano, il quartiere Forcella di Napoli, alcuni ospedali fra i quali il Sant’Orsola di Bologna ed è stata organizzata una data anche in occasione della decima edizione delle Officine Culturali ad Atessa. La durata del concerto sarà di un’ora circa e il programma comprende musiche di Frédéric Chopin e Sergej Rachmaninov.