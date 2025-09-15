Il Pagante fa la storia: 8000 persone a Milano per i 15 anni di carriera

Il Pagante ha messo a segno il concerto più grande della propria carriera: oltre 8000 spettatori hanno riempito il Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni per celebrare i 15 anni del duo milanese. Un evento che si è trasformato in una vera e propria festa per Brancar ed Eddy Veerus.
© Ufficio stampa
Prodotto da Cielo e intitolato 2010-2025: 15 Anni in Musica, lo show ha ripercorso l’intera storia del progetto: dalle hit che hanno segnato un’epoca fino ai brani dell’ultimo album FOMO. Sul palco non sono mancati amici e ospiti speciali, che hanno reso ancora più memorabile una serata già destinata a entrare nella storia della band.
Il ritorno a Milano ha confermato la capacità del duo di trasformare ogni live in una grande festa collettiva: una scaletta ricchissima, energia inesauribile e un pubblico in costante sintonia con gli artisti.
L’appuntamento è arrivato pochi mesi dopo l’uscita del quarto album in studio e primo progetto ufficiale nella nuova formazione a due. Anticipato da un teaser con Maccio Capatonda, il disco racconta con ironia e lucidità le contraddizioni di una generazione sospesa tra il bisogno di esserci sempre e la fatica di dimostrarlo.
